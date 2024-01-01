Відео розфарбованої зупинки на Волині набрало мільйон переглядів у TikTоk. ВІДЕО

Відео розфарбованої зупинки на Волині набрало мільйон переглядів у TikTоk. ВІДЕО
У селі Ворокомле Камінь-Каширської громади патріотично розмалювали автобусну зупинку. Україна, захисники нашої країни, соняшники та ластівки – такі гарні малюнки тепер прикрашають споруду в селі.

Відео опублікувала у тіктоці Настя Лобанова, - пише ВСН.

За один день відео набрала понад мільйон переглядів, понад 66 тисяч лайків та майже 3 тисячі коментарів. Користувачам дуже сподобалася зупинка і в коментарях вони дякують волинянам за чудову ідею.

Відео зняли в оригінальному тренді «Ходи», який створили продавці магазинів. Вони знімають відео із продукцією крамниць, де у цікавій манері пропонують її покупцям. Тренд вийшов за межі магазинів, і користувачі адаптують його для різних ситуацій.




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Теги: Волинь, Ворокомле, тренд, тік ток
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