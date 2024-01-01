Суддя з Волині при звільненні задекларував 1,6 мільйона зарплати за 8 місяців
Сьогодні, 18:38
Колишній суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк при звільненні з посади судді у відставку подав декларацію про доходи, де вказав, що протягом січня-серпня 2024 року отримав 1 633 441 грн заробітної плати та 159 200 грн пенсії.
Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій, - пише КовельMedia.
Перед поданням декларації він цьогоріч двічі подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Мова йде про отриману заробітну плату за основним місцем роботи: від 17 червня – 226 087 грн, від 24 серпня – 657 787 грн.
Серед іншого, Сергій Панасюк задекларував три квартири – дві в Ковелі та одну в Києві, житловий будинок та дві земельні ділянки у селищі Заболоття Ковельського району. Практично все майно перебуває у власності його дружини Лесі Панасюк.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя 22 серпня 2024 року звільнила суддю Сергія Панасюка у відставку.
Він розпочав роботу на посаді помічника голови Ковельського міського народного суду в березні 1992 року. В грудні 1992-го обраний народним суддею. У 2004 році переведений суддею Ковельського міськрайонного суду. У 2019 році був обраний заступником голови суду.
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Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій, - пише КовельMedia.
Перед поданням декларації він цьогоріч двічі подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Мова йде про отриману заробітну плату за основним місцем роботи: від 17 червня – 226 087 грн, від 24 серпня – 657 787 грн.
Серед іншого, Сергій Панасюк задекларував три квартири – дві в Ковелі та одну в Києві, житловий будинок та дві земельні ділянки у селищі Заболоття Ковельського району. Практично все майно перебуває у власності його дружини Лесі Панасюк.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя 22 серпня 2024 року звільнила суддю Сергія Панасюка у відставку.
Він розпочав роботу на посаді помічника голови Ковельського міського народного суду в березні 1992 року. В грудні 1992-го обраний народним суддею. У 2004 році переведений суддею Ковельського міськрайонного суду. У 2019 році був обраний заступником голови суду.
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