Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 28 жовтня

Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 28 жовтня
Погода у Луцьку порадувала нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона змінилася і буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний та східний, 1-2,7 м/с. Температура вночі 4° тепла, вдень 13-16° тепла.

Народний прогноз погоди: Якщо було сиро і брудно на вулиці, то вважалось, що до справжньої зими залишається 4 тижні. Якщо їжак риє нору на краю лісу, то зима буде теплою, а якщо всередині лісу – морозною.

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Теги: погода, Луцьк
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