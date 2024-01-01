Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 28 жовтня

Погода у Луцьку порадувала нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона змінилася і буде похмурою до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний та східний, 1-2,7 м/с. Температура вночі 4° тепла, вдень 13-16° тепла.: Якщо було сиро і брудно на вулиці, то вважалось, що до справжньої зими залишається 4 тижні. Якщо їжак риє нору на краю лісу, то зима буде теплою, а якщо всередині лісу – морозною.