Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів





Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera, передає



"(Вибори відбудуться – Ред.) одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", – сказав Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибори в Україні проведуть одразу після закінчення війни.Про це заявив керівник Офісу президентав інтерв'ю Corriere Della Sera, передає ТСН "(Вибори відбудуться – Ред.) одразу після закінчення війни.дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", – сказав Єрмак.

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