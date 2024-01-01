Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів
Сьогодні, 21:15
Вибори в Україні проведуть одразу після закінчення війни.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera, передає ТСН.
"(Вибори відбудуться – Ред.) одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", – сказав Єрмак.
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Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera, передає ТСН.
"(Вибори відбудуться – Ред.) одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", – сказав Єрмак.
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