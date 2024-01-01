Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів

Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів
Вибори в Україні проведуть одразу після закінчення війни.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera, передає ТСН.

"(Вибори відбудуться – Ред.) одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", – сказав Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вибори, війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів
Сьогодні, 21:15
На Волині завершили сівбу озимих
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині встановили зарядні станції для електрокарів у рекреаційних зонах. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Суддя з Волині при звільненні задекларував 1,6 мільйона зарплати за 8 місяців
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
За добу українські воїни знищили понад 1440 окупантів, 39 артсистем та 23 ББМ За добу українські воїни знищили понад 1440 окупантів, 39 артсистем та 23 ББМ
Сьогодні, 09:41
Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 27 жовтня Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 27 жовтня
Сьогодні, 09:00
Розвідка: вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані росією в зонах бойових дій Розвідка: вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані росією в зонах бойових дій
25 жовтень, 19:11
У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25, яких уже призвали до війська У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25, яких уже призвали до війська
25 жовтень, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів
Сьогодні, 21:15
 0
На Волині завершили сівбу озимих
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині встановили зарядні станції для електрокарів у рекреаційних зонах. ФОТО
Сьогодні, 19:23
 0
Суддя з Волині при звільненні задекларував 1,6 мільйона зарплати за 8 місяців
Сьогодні, 18:38
 0
Медіа
відео
1/8