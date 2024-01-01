Станом на кінець жовтня фермерські господарства на Волині завершили сівбу озимих. Площі посівів деяких культур збільшили.Про це повідомили на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.Відтак, в області нині засіяно:50 тисяч гектарів під озимий ріпак (на 12,4 тисячі гектарів більше, ніж торік);145 тисяч гектарів пшениці та тритикале (на 25 тисяч гектарів більше, ніж торік);7,5 тисяч гектарів озимого ячменю;13 тисяч гектарів жита.