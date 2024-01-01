На Волині завершили сівбу озимих

На Волині завершили сівбу озимих
Станом на кінець жовтня фермерські господарства на Волині завершили сівбу озимих. Площі посівів деяких культур збільшили.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.

Відтак, в області нині засіяно:

50 тисяч гектарів під озимий ріпак (на 12,4 тисячі гектарів більше, ніж торік);
145 тисяч гектарів пшениці та тритикале (на 25 тисяч гектарів більше, ніж торік);
7,5 тисяч гектарів озимого ячменю;
13 тисяч гектарів жита.

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Теги: сівба озимих, Волинь
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