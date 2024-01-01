На Волині завершили сівбу озимих
Сьогодні, 20:38
Станом на кінець жовтня фермерські господарства на Волині завершили сівбу озимих. Площі посівів деяких культур збільшили.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.
Відтак, в області нині засіяно:
50 тисяч гектарів під озимий ріпак (на 12,4 тисячі гектарів більше, ніж торік);
145 тисяч гектарів пшениці та тритикале (на 25 тисяч гектарів більше, ніж торік);
7,5 тисяч гектарів озимого ячменю;
13 тисяч гектарів жита.
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Про це повідомили на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.
Відтак, в області нині засіяно:
50 тисяч гектарів під озимий ріпак (на 12,4 тисячі гектарів більше, ніж торік);
145 тисяч гектарів пшениці та тритикале (на 25 тисяч гектарів більше, ніж торік);
7,5 тисяч гектарів озимого ячменю;
13 тисяч гектарів жита.
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