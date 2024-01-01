На Волині встановили зарядні станції для електрокарів у рекреаційних зонах. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Волинські лісівники привітали автомобілістів зі святом і нагадали, що задля комфорту автолюбителів у рекраційних зонах Волині можна підзарядити електромобіль.
Про це йдеться на сторінці Поліського лісового офісу.
За словами лісівників, під час відпочинку, прогулянки екостежкою можна підзарядити електромобіль.
"Зарядні станції для електромобілів у рекреаційних зонах Волині стали справжньою знахідкою для тих, хто обирає екоподорожі.
Вже кілька років вони працюють уздовж доріг поблизу смт Колки, Маневичі, Згорани, а також у с. Житані біля міста Володимир. Відтепер можна сміливо планувати маршрути через Волинь і не перейматися, що батарея «сяде» на півдорозі", - йдеться у дописі.
Зарядні станції, позначені на популярних картах (PlugShare, AutoGeek, HevCars), підтримують пристрої двох основних типів — Type 1 (J1772) та Type 2 (Mennekes), тож підходять для різних моделей електромобілів. Користуватися ними — легше легкого: варто лише завантажити додаток АЕ Charging Point, зареєструватися - і все готово!
Через додаток автомобілісти зможуть:
• увімкнути або вимкнути зарядний пристрій;
• побачити, чи станція вільна;
• зарезервувати конектор, щоб зарядка точно чекала на вас;
• переглянути баланс та поповнити рахунок;
• відстежити кількість спожитої електроенергії.
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Про це йдеться на сторінці Поліського лісового офісу.
За словами лісівників, під час відпочинку, прогулянки екостежкою можна підзарядити електромобіль.
"Зарядні станції для електромобілів у рекреаційних зонах Волині стали справжньою знахідкою для тих, хто обирає екоподорожі.
Вже кілька років вони працюють уздовж доріг поблизу смт Колки, Маневичі, Згорани, а також у с. Житані біля міста Володимир. Відтепер можна сміливо планувати маршрути через Волинь і не перейматися, що батарея «сяде» на півдорозі", - йдеться у дописі.
Зарядні станції, позначені на популярних картах (PlugShare, AutoGeek, HevCars), підтримують пристрої двох основних типів — Type 1 (J1772) та Type 2 (Mennekes), тож підходять для різних моделей електромобілів. Користуватися ними — легше легкого: варто лише завантажити додаток АЕ Charging Point, зареєструватися - і все готово!
Через додаток автомобілісти зможуть:
• увімкнути або вимкнути зарядний пристрій;
• побачити, чи станція вільна;
• зарезервувати конектор, щоб зарядка точно чекала на вас;
• переглянути баланс та поповнити рахунок;
• відстежити кількість спожитої електроенергії.
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