У парку в місті на Волині невідомий чоловік грубо чіпляється до жінок





Згідно з повідомленням, в парку з'явився невідомий чоловік, що проявляє неприпустиму поведінку: він чіпляється до відвідувачок і хапає їх, не соромлячись сторонніх поглядів. Автор поста рекомендує батькам попередити дітей і підлітків, щоб ті не гуляли в парку на самоті, передає



В дописі наводиться конкретний випадок, який стався з подругою авторки: за її словами, коли жінка прогулювалася парком, ззаду підійшов незнайомець, раптово доторкнувся до неї, а потім попрямував до іншої жінки і повторив ті ж дії. За словами авторки допису, інцидент настільки шокував її подругу, що в неї ледь не стався серцевий напад.



«Увага жінки і дівчата, будьте обережні зранку і можливо ввечері в нашому міському парку, там ходить якийсь збоченець і мацає всіх... особливо кажіть своїм дітками хай самі не ходять...бо в моєї знайомої чуть інфаркт не напав коли ззаду якесь чуперадло підійшло мацнуло і пішло до іншої жіночки і теж її мацнув...ще раз будь обережними!!!!!» - йдеться у дописі.



Цей випадок викликав активне обговорення у групі, де учасники висловили своє обурення і занепокоєння ситуацією. Люди пропонують бути максимально обачними, а також радять повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб у парку.



Журналісти ВСН звернулися за коментарем до речниці ГУ Національної поліції у Волинській області Ольги Бузулук. За її словами, офіційних повідомлень про чоловіка, який чіпляється до жінок у Нововолинську не надходило до правоохоронних органів.



Як акцентувала посадовиця, вказану інформацію поліцейські перевірять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Facebook-спільноті «Нововолинськ інфо» з’явився тривожний допис від анонімного учасника, який закликає жінок і дівчат міста бути обережними під час прогулянок у нововолинському парку, особливо зранку та ввечері.Згідно з повідомленням, в парку з'явився невідомий чоловік, що проявляє неприпустиму поведінку: він чіпляється до відвідувачок і хапає їх, не соромлячись сторонніх поглядів. Автор поста рекомендує батькам попередити дітей і підлітків, щоб ті не гуляли в парку на самоті, передає ВСН В дописі наводиться конкретний випадок, який стався з подругою авторки: за її словами, коли жінка прогулювалася парком, ззаду підійшов незнайомець, раптово доторкнувся до неї, а потім попрямував до іншої жінки і повторив ті ж дії. За словами авторки допису, інцидент настільки шокував її подругу, що в неї ледь не стався серцевий напад.«Увага жінки і дівчата, будьте обережні зранку і можливо ввечері в нашому міському парку, там ходить якийсь збоченець і мацає всіх... особливо кажіть своїм дітками хай самі не ходять...бо в моєї знайомої чуть інфаркт не напав коли ззаду якесь чуперадло підійшло мацнуло і пішло до іншої жіночки і теж її мацнув...ще раз будь обережними!!!!!» - йдеться у дописі.Цей випадок викликав активне обговорення у групі, де учасники висловили своє обурення і занепокоєння ситуацією. Люди пропонують бути максимально обачними, а також радять повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб у парку.Журналісти ВСН звернулися за коментарем до речниці ГУ Національної поліції у Волинській області. За її словами, офіційних повідомлень про чоловіка, який чіпляється до жінок у Нововолинську не надходило до правоохоронних органів.Як акцентувала посадовиця, вказану інформацію поліцейські перевірять.

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