Скільки коштують опеньки у Луцьку

Скільки коштують опеньки у Луцьку
Цієї осені ліси Волині тішать щедрими дарами – грибники у соцмережах наперебій вихваляються своїм уловом. Окрім того, що можна провести час на свіжому повітрі у лісі, на грибах можна ще й непогано заробити.

Чимало волинян спочатку збирають гриби, а потім продають на ринках, чи навіть через соцмережі. Скільки ж просять за свіжі грибочки, то які саме продають – читайте далі.

Скільки коштують опеньки в Луцьку

У лісах на Волині, попри жовтневі заморозки, ще збирають опеньки, білі гриби, кози та й чимало інших. До слова, на Камінь-Каширщині цими вихідними чоловік зібрав за три години повний багажник грибів, передає "Конкурент".

Опісля тихого полювання хтось вирішує зберегти зібране собі, а хтось – продати. У місцевих фейсбук-групах з'являється чимало оголошень про продаж свіжих грибочкі. Продають як відрами, так і по кілограму.

У Луцьку за відро опеньок просять 200 гривень.

Також є й пропозиція 50 грн за кілограм.

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Теги: опеньки, ціна
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