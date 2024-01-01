Скільки коштують опеньки у Луцьку





Чимало волинян спочатку збирають гриби, а потім продають на ринках, чи навіть через соцмережі. Скільки ж просять за свіжі грибочки, то які саме продають – читайте далі.



Скільки коштують опеньки в Луцьку



У лісах на Волині, попри жовтневі заморозки, ще збирають опеньки, білі гриби, кози та й чимало інших. До слова, на Камінь-Каширщині цими вихідними чоловік зібрав за три години повний багажник грибів, передає



Опісля тихого полювання хтось вирішує зберегти зібране собі, а хтось – продати. У місцевих фейсбук-групах з'являється чимало оголошень про продаж свіжих грибочкі. Продають як відрами, так і по кілограму.



У Луцьку за відро опеньок просять 200 гривень.



Також є й пропозиція 50 грн за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї осені ліси Волині тішать щедрими дарами – грибники у соцмережах наперебій вихваляються своїм уловом. Окрім того, що можна провести час на свіжому повітрі у лісі, на грибах можна ще й непогано заробити.Чимало волинян спочатку збирають гриби, а потім продають на ринках, чи навіть через соцмережі. Скільки ж просять за свіжі грибочки, то які саме продають – читайте далі.Скільки коштують опеньки в ЛуцькуУ лісах на Волині, попри жовтневі заморозки, ще збирають опеньки, білі гриби, кози та й чимало інших. До слова, на Камінь-Каширщині цими вихідними чоловік зібрав за три години повний багажник грибів, передає "Конкурент" Опісля тихого полювання хтось вирішує зберегти зібране собі, а хтось – продати. У місцевих фейсбук-групах з'являється чимало оголошень про продаж свіжих грибочкі. Продають як відрами, так і по кілограму.У Луцьку за відро опеньок просять 200 гривень.Також є й пропозиція 50 грн за кілограм.

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