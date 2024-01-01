Скільки коштують опеньки у Луцьку
Сьогодні, 01:30
Цієї осені ліси Волині тішать щедрими дарами – грибники у соцмережах наперебій вихваляються своїм уловом. Окрім того, що можна провести час на свіжому повітрі у лісі, на грибах можна ще й непогано заробити.
Чимало волинян спочатку збирають гриби, а потім продають на ринках, чи навіть через соцмережі. Скільки ж просять за свіжі грибочки, то які саме продають – читайте далі.
Скільки коштують опеньки в Луцьку
У лісах на Волині, попри жовтневі заморозки, ще збирають опеньки, білі гриби, кози та й чимало інших. До слова, на Камінь-Каширщині цими вихідними чоловік зібрав за три години повний багажник грибів, передає "Конкурент".
Опісля тихого полювання хтось вирішує зберегти зібране собі, а хтось – продати. У місцевих фейсбук-групах з'являється чимало оголошень про продаж свіжих грибочкі. Продають як відрами, так і по кілограму.
У Луцьку за відро опеньок просять 200 гривень.
Також є й пропозиція 50 грн за кілограм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чимало волинян спочатку збирають гриби, а потім продають на ринках, чи навіть через соцмережі. Скільки ж просять за свіжі грибочки, то які саме продають – читайте далі.
Скільки коштують опеньки в Луцьку
У лісах на Волині, попри жовтневі заморозки, ще збирають опеньки, білі гриби, кози та й чимало інших. До слова, на Камінь-Каширщині цими вихідними чоловік зібрав за три години повний багажник грибів, передає "Конкурент".
Опісля тихого полювання хтось вирішує зберегти зібране собі, а хтось – продати. У місцевих фейсбук-групах з'являється чимало оголошень про продаж свіжих грибочкі. Продають як відрами, так і по кілограму.
У Луцьку за відро опеньок просять 200 гривень.
Також є й пропозиція 50 грн за кілограм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки коштують опеньки у Луцьку
Сьогодні, 01:30
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У парку в місті на Волині невідомий чоловік грубо чіпляється до жінок
27 жовтень, 23:18
Яку погоду прогнозують на Волині в кінці жовтня - на початку листопада
27 жовтень, 22:12
Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів
27 жовтень, 21:15