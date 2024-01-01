28 жовтня на Волині: гортаючи календар

28 жовтня на Волині: гортаючи календар
28 жовтня відзначає день народження журналістка Ірина Кунинець (на фото).

Також святкують день народження депутати Волинської обласної ради різних скликань Лідія Томашевська, Віктор Карпук та Святослав Боруцький.

Також день народження святкують уродженець Любешова, футболіст Тарас Михалик, громадська діячка Юлія Бєловицька.

Крім того, сьогодні особисте свято у бізнесмена Миколи Голєва.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Анну, Панаса, Наума, Степана, Терентія, Тимофія, Миколу, Івана, Максима, Арсенія та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

У нашій державі цього дня відзначають День визволення України від нацистських загарбників.

28 жовтня 1989 році Верховна Рада УРСР ухвалила закон про державний статус української мови, ще до проголошення незалежності України.

У світі сьогодні відзначається Міжнародний день анімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У парку в місті на Волині невідомий чоловік грубо чіпляється до жінок
27 жовтень, 23:18
Яку погоду прогнозують на Волині в кінці жовтня - на початку листопада
27 жовтень, 22:12
Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів
27 жовтень, 21:15
На Волині завершили сівбу озимих
27 жовтень, 20:38
Схожі новини
26 жовтня на Волині: гортаючи календар 26 жовтня на Волині: гортаючи календар
26 жовтень, 00:00
24 жовтня на Волині: гортаючи календар 24 жовтня на Волині: гортаючи календар
24 жовтень, 00:00
22 жовтня на Волині: гортаючи календар 22 жовтня на Волині: гортаючи календар
22 жовтень, 00:00
21 жовтня на Волині: гортаючи календар 21 жовтня на Волині: гортаючи календар
21 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У парку в місті на Волині невідомий чоловік грубо чіпляється до жінок
27 жовтень, 23:18
 0
Яку погоду прогнозують на Волині в кінці жовтня - на початку листопада
27 жовтень, 22:12
 0
Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів
27 жовтень, 21:15
 0
На Волині завершили сівбу озимих
27 жовтень, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8