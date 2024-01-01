Коли день Михайла 2024 року: дата за новим календарем, історія, традиції





Щороку восени віряни святкують особливе свято — Михайлів день. В церковному календарі воно носить назву Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Воно присвячене архангелу Михаїлу, який є архистратигом, тобто главою небесних сил, передає



Згідно з біблійною легендою, Михаїл очолює всі дев'ять чинів ангелів. Він є головним воїном, який бореться на стороні добра. Собор — поєднання всіх ангелів, на чолі яких стоїть саме Михаїл. Разом вони служать Богу та прославляють Святу Трійцю.



Коли святкуємо день архангела Михаїла в Україні за новим календарем



До переходу на новоюліанський календар українці святкували це велике церковне свято 21 листопада. Так як тепер всі неперехідні свята ми святкуємо на 13 днів раніше, то Михайлів день 2024 року припадає на 8 листопада.



Історія свята Михайлів день



Дата святкування Собору Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних була встановлена в IV столітті Лаодикійським Собором. В церковній традиції існує дев'ять ангельських чинів:



Серафими;

Херувими;

Престоли;

Домінанти;

Сили;

Владні;

Начала;

Архангели;

Ангели.



На іконах архистратига Михаїла зображують з мечем. Він символізує перемогу добра над злом. А ще саме цей меч відсікає від людських душ згубні пристрасті та спокуси. Михаїла вважають воїном, переможцем люцифера, тому молитва в його день матиме особливу силу.



Які традиції святкування Михайлового дня існували



Оскільки це свято припадає на той час, коли селяни вже не працювали на городі, то можна було відпочити. Традиційно наші пращури ходили в гості, готували різноманітні частування і приймали друзів у себе.



Але, звичайно, головним елементом святкування Михайлового дня були богослужіння. Традиційно йому молилися про захист від ворогів, порятунок від гріха, настанову на істинний шлях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ здійснили перехід на новоюліанський календар. Згідно з ним, дати всіх неперехідних свят змістилися на 13 днів вперед. Коли ми тепер святкуємо день архангела Михаїла, який раніше припадав на 21 листопада?Щороку восени віряни святкують особливе свято — Михайлів день. В церковному календарі воно носить назву Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Воно присвячене архангелу Михаїлу, який є архистратигом, тобто главою небесних сил, передає ТСН Згідно з біблійною легендою, Михаїл очолює всі дев'ять чинів ангелів. Він є головним воїном, який бореться на стороні добра. Собор — поєднання всіх ангелів, на чолі яких стоїть саме Михаїл. Разом вони служать Богу та прославляють Святу Трійцю.До переходу на новоюліанський календар українці святкували це велике церковне свято 21 листопада. Так як тепер всі неперехідні свята ми святкуємо на 13 днів раніше, то Михайлів день 2024 року припадає на 8 листопада.Дата святкування Собору Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних була встановлена в IV столітті Лаодикійським Собором. В церковній традиції існує дев'ять ангельських чинів:Серафими;Херувими;Престоли;Домінанти;Сили;Владні;Начала;Архангели;Ангели.На іконах архистратига Михаїла зображують з мечем. Він символізує перемогу добра над злом. А ще саме цей меч відсікає від людських душ згубні пристрасті та спокуси. Михаїла вважають воїном, переможцем люцифера, тому молитва в його день матиме особливу силу.Оскільки це свято припадає на той час, коли селяни вже не працювали на городі, то можна було відпочити. Традиційно наші пращури ходили в гості, готували різноманітні частування і приймали друзів у себе.Але, звичайно, головним елементом святкування Михайлового дня були богослужіння. Традиційно йому молилися про захист від ворогів, порятунок від гріха, настанову на істинний шлях.

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