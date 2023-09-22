Єдина патронатна сім'я у Луцьку виховує сестер з Донеччини

Романюків - єдина в Луцьку, яка займається патронатним вихованням. Наразі в них проживають дві вихованки - сестри з Донецької області.



Як розповіла



«Взяли з лікарні двох діток: Василинці 2 роки й три місяці, Ангеліні в січні буде 7 років. Діти потрапили до нас зі складних життєвих обставин, у нас уже два місяці», — говорить Надія Романюк.



За словами Надії Романюк, Ангеліна та Василина — сестри, родом з Донеччини. Коли почалася повномасштабна війна, дівчата з бабусею приїхали на Волинь.



Родина Романюків, яка переїхала до Луцька з Рівненщини, вперше патронатною сім’єю стала у 2019 році. За цей час тимчасово прихистили дев’ятеро дітей.



«Ми не працювали патронатом два роки, договір закінчився, — розповідає жінка. — У зв’язку з тим, що наші вихованці спілкуються з нами й нас не залишили, я вирішила, що ми залишили в тих дітях свій слід. Що це був не даремно витрачений час і ми поновили цей патронат, допомогти ще, поки є сили й можливість».



«Були в нас такі, що не знали, що таке умивальник, унітаз.А в нас є можливість щось їх навчити, щось показати, підказати й діти прийняли ту любов — і зовсім інші виходять», — каже помічник патронатного вихователя Анатолій Романюк.



Надія та Анатолій мають шестеро дітей. Зараз з батьками живе 14-річна донька Людмила. Дівчина допомагає батькам доглядати малих: «Є кого поглядіти, з ким погратися вдома».



«Прив’язуємося до всіх. Як вони йдуть, щось як відриваєш від себе. Але ми розуміємо, що в кожної дитини є мама і та дитина знає, що вона у нас тимчасово», — каже Надія Романюк.



За словами керівниці обласної служби у справах дітей Алли Онищук, на Волині працює п’ять патронатних сімей, в яких на тимчасовому вихованні перебуває 12 дітей.



«Патронатні вихователі приймають на тимчасове виховання дітей, які юридично не втратили зв’язку зі своєю сім’єю. Патронатна родина може прийняти на виховання або сімейну групу дітей або до п’яти дітей, якщо вони належать до різних родин», — розповідає Алла Онищук.



На Волині на обліку у службах у справах дітей перебуває близько тисячі дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, щороку в області сиротіє понад двісті дітей, додала начальниця служби у справах дітей Волинської ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім'я- єдина в Луцьку, яка займається патронатним вихованням. Наразі в них проживають дві вихованки - сестри з Донецької області.Як розповіла Суспільному Надія Романюк, наприкінці літа сім'я прийняла у свою родину двох дітей.«Взяли з лікарні двох діток: Василинці 2 роки й три місяці, Ангеліні в січні буде 7 років. Діти потрапили до нас зі складних життєвих обставин, у нас уже два місяці», — говорить Надія Романюк.За словами Надії Романюк, Ангеліна та Василина — сестри, родом з Донеччини. Коли почалася повномасштабна війна, дівчата з бабусею приїхали на Волинь.Родина Романюків, яка переїхала до Луцька з Рівненщини, вперше патронатною сім’єю стала у 2019 році. За цей час тимчасово прихистили дев’ятеро дітей.«Ми не працювали патронатом два роки, договір закінчився, — розповідає жінка. — У зв’язку з тим, що наші вихованці спілкуються з нами й нас не залишили, я вирішила, що ми залишили в тих дітях свій слід. Що це був не даремно витрачений час і ми поновили цей патронат, допомогти ще, поки є сили й можливість».«Були в нас такі, що не знали, що таке умивальник, унітаз.А в нас є можливість щось їх навчити, щось показати, підказати й діти прийняли ту любов — і зовсім інші виходять», — каже помічник патронатного вихователя Анатолій Романюк.Надія та Анатолій мають шестеро дітей. Зараз з батьками живе 14-річна донька Людмила. Дівчина допомагає батькам доглядати малих: «Є кого поглядіти, з ким погратися вдома».«Прив’язуємося до всіх. Як вони йдуть, щось як відриваєш від себе. Але ми розуміємо, що в кожної дитини є мама і та дитина знає, що вона у нас тимчасово», — каже Надія Романюк.За словами керівниці обласної служби у справах дітей, на Волині працює п’ять патронатних сімей, в яких на тимчасовому вихованні перебуває 12 дітей.«Патронатні вихователі приймають на тимчасове виховання дітей, які юридично не втратили зв’язку зі своєю сім’єю. Патронатна родина може прийняти на виховання або сімейну групу дітей або до п’яти дітей, якщо вони належать до різних родин», — розповідає Алла Онищук.На Волині на обліку у службах у справах дітей перебуває близько тисячі дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, щороку в області сиротіє понад двісті дітей, додала начальниця служби у справах дітей Волинської ОВА.

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