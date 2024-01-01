Уночі на Рівненщині ППО збила 7 повітряних цілей





Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.



"Знову тривожна ніч на Рівненщині. Завдяки успішній роботі наших захисників цього разу вдалося збити 7 повітряних цілей ворога", – написав він у телеграмі.



За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.



На місцях збиття вже працюють відповідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 28 жовтня у Рівненській області протиповітряна оборона збила 7 ворожих цілей.Про це повідомив начальник Рівненської ОВА"Знову тривожна ніч на Рівненщині. Завдяки успішній роботі наших захисників цього разу вдалося збити 7 повітряних цілей ворога", – написав він у телеграмі.За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.На місцях збиття вже працюють відповідні служби.

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