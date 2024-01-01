Уночі на Рівненщині ППО збила 7 повітряних цілей
Сьогодні, 09:00
У ніч на 28 жовтня у Рівненській області протиповітряна оборона збила 7 ворожих цілей.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Знову тривожна ніч на Рівненщині. Завдяки успішній роботі наших захисників цього разу вдалося збити 7 повітряних цілей ворога", – написав він у телеграмі.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
На місцях збиття вже працюють відповідні служби.
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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Знову тривожна ніч на Рівненщині. Завдяки успішній роботі наших захисників цього разу вдалося збити 7 повітряних цілей ворога", – написав він у телеграмі.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
На місцях збиття вже працюють відповідні служби.
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