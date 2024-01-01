«Мрію з'їздити у Крим»: гвардієць з Волині розповів про багаторічний бойовий досвід

«Мрію з'їздити у Крим»: гвардієць з Волині розповів про багаторічний бойовий досвід
Військовослужбовець волинського підрозділу Національної гвардії України на псевдо "Дядя" воює із 2014 року. Нині чоловік служить разом зі своїм старшим сином, який теж доєднався до війська.

За роки на фронті "Дядя" став наставником для молодих побратимів.

Його історію розповіли на сторінці військової частини Нацгвардії на Волині, передає Суспільне.

Гвардієць говорить, що його головна мотивація — це діти та сім’я. Поки старший син воює поруч із батьком — молодший навчається на військового.

В підрозділі зазначили, що виконуючи бойові завдання на Запорізькому напрямку гвардієць навчав побратимів і ділився здобутим досвідом, що допомогло зберегти не одне життя.

"Зі мною були хлопці необстріляні. На нас несподівано напали, але ми згуртувалися. Я знав, що таке може бути, тому ми підготували позиції — перед входом вирили яму і коли нас закидували гранатами, вони вдарялися у стіну і падали вниз. Осколки летіли у підготовлені до цього мішки з піском", — пригадує гвардієць.

"Дядя" каже: завжди закликає побратимів зберігати спокій і діяти виважено. У вільний від служби час гвардієць малює картини. Це, говорить боєць, допомагає віднайти душевний спокій.

"Після перемоги я мрію з'їздити у Крим і покупатися у нашому Чорному морі. Ми воюємо не лише за сьогодення, а за майбутнє наших нащадків", — додав військовослужбовець.

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Теги: Мобілізація, війна
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