Місто Гірник на Донеччині, з якого транслювали українське ТБ, окупували росіяни, - DeepState

Місто Гірник на Донеччині, з якого транслювали українське ТБ, окупували росіяни, - DeepState
27 жовтня ворог окупував місто Гірник Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє DeepState, пише Українська правда.

Також зафіксовано просування окупантів в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки Донецької області.

Перед повномасштабним вторгенням російських військових у місті Гірник проживало більше 10 тисяч осіб.

У вересні 2018 року в місті Гірник побудували нову телевізійну вежу висотою 190 метрів. Ця вежа є найвищою за часів незалежності України. Вона була призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповану територію Донецької області.

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Теги: Росія, війна
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