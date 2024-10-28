Місто Гірник на Донеччині, з якого транслювали українське ТБ, окупували росіяни, - DeepState





Про це повідомляє DeepState, пише



Також зафіксовано просування окупантів в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки Донецької області.



Перед повномасштабним вторгенням російських військових у місті Гірник проживало більше 10 тисяч осіб.



У вересні 2018 року в місті Гірник побудували нову телевізійну вежу висотою 190 метрів. Ця вежа є найвищою за часів незалежності України. Вона була призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 жовтня ворог окупував місто Гірник Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.Про це повідомляє DeepState, пише Українська правда Також зафіксовано просування окупантів в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки Донецької області.Перед повномасштабним вторгенням російських військових у місті Гірник проживало більше 10 тисяч осіб.У вересні 2018 року в місті Гірник побудували нову телевізійну вежу висотою 190 метрів. Ця вежа є найвищою за часів незалежності України. Вона була призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповану територію Донецької області.

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