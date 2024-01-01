За добу шахраї ошукали волинян на понад 33 тисячі гривень: поліція розслідує злочини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Минулої доби до поліції звернулося п’ятеро громадян із заявами про шахрайства. За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Шахраї виманили гроші у волинян у різний спосіб: під приводом продажу чи купівлі товарів у мережі інтернет та під приводом припинення несанкціонованих дій із банківською карткою потерпілої.Одна із потерпілих, купуючи побутової техніку через мережу Інтернет перерахувала, на вказаний шахраями рахунок, 15 тисяч гривень."Вкотре закликаємо громадян бути обачними та нагадуємо основні правила безпеки:– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;– не переховуйте коштів на надіслані вам рахунки, не переконавшись в достовірності потенційних продавців;– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;– перевіряйте прохання про допомогу на достовірність;– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, – зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.Якщо ж ви постраждали від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та перевіряти", - наголошують у поліції.