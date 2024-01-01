Вночі росія запустила по Україні 100 безпілотників

Вночі росія запустила по Україні 100 безпілотників
У ніч на 28 жовтня 2024 року Росія запустила 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Про це пише пресслужба Повітряних сил.

Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі. На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бойова робота триває.

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Теги: Росія, війна
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