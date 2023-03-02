Понад 90 шкіл у 10 громадах на Волині цього року відмовилися від осінніх канікул

Понад 90 шкіл у 10 громадах на Волині цього року відмовилися від осінніх канікул
92 школи у десяти громадах на Волині цього навчального року не матимуть осінніх канікул. Їх перенесуть і додадуть до зимових канікул.

Йдеться про навчальні заклади у Голобській, Городищенській, Дубівській, Берестечківській, Велимченській, Велицькій, Камінь-Каширській, Любомльській, Олицькій та Підгайцівській громадах, розповіла у коментарі Суспільному начальниця обласного управління освіти й науки Наталія Матвіюк.

З її слів, без осінніх канікул навчатимуться й учні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та Володимирського спортивного ліцею.

З 21 до 27 жовтня на осінніх канікулах були 78 закладів освіти у семи територіальних громадах Волині. З 28 жовтня по 3 листопада канікули триватимуть в 348 школах у 37 громадах, додала посадовиця.

Довідково: у 2024-2025 навчальному році функціонує 518 закладів загальної середньої освіти, в тому числі 5 приватних шкіл.

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Теги: Волинь, школи, канікули
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