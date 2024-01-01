На в'їздах з Луцька під час оповіщення ТЦК утворилися затори. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
Зранку 28 жовтня на кількох в’їздах до Луцька та на деяких дорогах обласного центру утворилися затори. Вони пов’язані із проведенням планових заходів Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК).
Як розповіла Суспільному речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук, на автодорогах працівники Терцентру проводили оповіщення та перевіряли військово-облікові документи.
Один із заторів журналісти Суспільного зафіксували на в’їзді до Луцька зі сторони автодороги на Львів.
Як розповіла волинянка Валентина Голій, яка потрапила у корок, автівки рухалися зі швидкістю 5 кілометрів на годину. "Немає катастрофи, але їдемо на прийом до лікаря з Локачинського району, записані з дитиною на 10:40", — говорить жінка.
Водій Сергій везе у Луцьк меблі. Зі слів чоловіка, він спізнюється і повинен був швидко доставити замовлення.
"Я вже давним-давно мав бути, вже десь пів години назад в першого клієнта, каже водій. — А так треба чекати. Ну, що поробиш".
Зі слів речниці Волинського терцентру комплектування та соцпідтримки Уляни Кравчук, регулюють рух та відстежують безпеку на проїжджій частині працівники головного управління Нацполіції в області.
"Такі заходи допомагають забезпечити обороноздатність країни, а також підтримують функціонування системи військового обліку в умовах воєнного стану", — додала речниця.
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Як розповіла Суспільному речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук, на автодорогах працівники Терцентру проводили оповіщення та перевіряли військово-облікові документи.
Один із заторів журналісти Суспільного зафіксували на в’їзді до Луцька зі сторони автодороги на Львів.
Як розповіла волинянка Валентина Голій, яка потрапила у корок, автівки рухалися зі швидкістю 5 кілометрів на годину. "Немає катастрофи, але їдемо на прийом до лікаря з Локачинського району, записані з дитиною на 10:40", — говорить жінка.
Водій Сергій везе у Луцьк меблі. Зі слів чоловіка, він спізнюється і повинен був швидко доставити замовлення.
"Я вже давним-давно мав бути, вже десь пів години назад в першого клієнта, каже водій. — А так треба чекати. Ну, що поробиш".
Зі слів речниці Волинського терцентру комплектування та соцпідтримки Уляни Кравчук, регулюють рух та відстежують безпеку на проїжджій частині працівники головного управління Нацполіції в області.
"Такі заходи допомагають забезпечити обороноздатність країни, а також підтримують функціонування системи військового обліку в умовах воєнного стану", — додала речниця.
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Сьогодні, 13:32