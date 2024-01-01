На в'їздах з Луцька під час оповіщення ТЦК утворилися затори. ВІДЕО

На в'їздах з Луцька під час оповіщення ТЦК утворилися затори. ВІДЕО
Зранку 28 жовтня на кількох в’їздах до Луцька та на деяких дорогах обласного центру утворилися затори. Вони пов’язані із проведенням планових заходів Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК).

Як розповіла Суспільному речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук, на автодорогах працівники Терцентру проводили оповіщення та перевіряли військово-облікові документи.

Один із заторів журналісти Суспільного зафіксували на в’їзді до Луцька зі сторони автодороги на Львів.

Як розповіла волинянка Валентина Голій, яка потрапила у корок, автівки рухалися зі швидкістю 5 кілометрів на годину. "Немає катастрофи, але їдемо на прийом до лікаря з Локачинського району, записані з дитиною на 10:40", — говорить жінка.

Водій Сергій везе у Луцьк меблі. Зі слів чоловіка, він спізнюється і повинен був швидко доставити замовлення.

"Я вже давним-давно мав бути, вже десь пів години назад в першого клієнта, каже водій. — А так треба чекати. Ну, що поробиш".
На в'їздах з Луцька під час оповіщення ТЦК утворилися затори. ВІДЕО

Зі слів речниці Волинського терцентру комплектування та соцпідтримки Уляни Кравчук, регулюють рух та відстежують безпеку на проїжджій частині працівники головного управління Нацполіції в області.

"Такі заходи допомагають забезпечити обороноздатність країни, а також підтримують функціонування системи військового обліку в умовах воєнного стану", — додала речниця.

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Теги: Волинь, затори, ТЦК
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