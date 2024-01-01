Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану





Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152, пише



Таким чином це вже може стати 13-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.



Минулого разу воєнний стан та мобілізацію продовжували влітку — на початку серпня Зеленський підписав відповідні закони. Згідно з ними, наразі запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада.



Воєнний стан: про що варто пам'ятати?



Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.



Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.



Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.



Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.



Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану не можна.



Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.



Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, якими пропонує продовжити в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152, пише Громадське Таким чином це вже може стати 13-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.Минулого разу воєнний стан та мобілізацію продовжували влітку — на початку серпня Зеленський підписав відповідні закони. Згідно з ними, наразі запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада.Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану не можна.Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію