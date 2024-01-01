Родині загиблого воїна з Волині Сергія Макарчука вручили його посмертний орден «Хрест Героя»

Родині загиблого воїна з Волині Сергія Макарчука вручили його посмертний орден «Хрест Героя»
Днями у львівському Гарнізонному храмі Петра і Павла, 50 родин загиблих воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, отримали посмертну відзнаку орден "Хрест Героя".

Про це пише видання "Нова доба".

Під час урочистого вручення почесною нагородою відзначено сім’ю маневичанина Сергія Макарчука. Зі сльозами на очах син, дружина та батьки прийняли нагороду, яка, без сумніву, відтепер буде сімейною реліквією, світлим спомином про Героя.

Сергій Сергійович без вагань став на захист рідної держави після підступного нападу ворога на початку березня 2022 року. Мужній військовослужбовець, 46-річний водій кулеметного взводу, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 11 травня 2024 року.

Орден «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували у 24-ій ОМБр задля вшанування пам’яті і подвигу усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Нагородження влаштували з нагоди Дня українського добровольця. Опісля у храмі звершили спільну молитву за загиблими захисниками.

Світла пам'ять про Захисника України завжди житиме в серцях мешканців нашої громади. Вічна пам'ять і слава Герою, який віддав своє життя за рідну Вітчизну, за нашу свободу і незалежність!

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Теги: Росія, війна
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