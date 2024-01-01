Пожежа на Волині: невідомі підпалили сміття, вогонь перекинувся на покрівлю альтанки

Пожежа на Волині: невідомі підпалили сміття, вогонь перекинувся на покрівлю альтанки
О 12:06 27 жовтня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка у м. Рожищі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

За викликом спрямували рятувальників 3 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Копачівка.

З'ясувалося, що на відкритій території упритул до приватного домоволодіння невідомі особи підпалили сміття, полум'я перекинулося на покрівлю альтанки.

Рятувальники ліквідували горіння о 12:25. Внаслідок пожежі вогнем знищено декілька метрів квадратних бітумного покриття альтанки.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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