Раптові відключення світла у двох регіонах не означають початок масованих вимкнень по Україні, — «Укренерго»





Про це



Там зазначили, що графіки відключень світла були введені через обстріли російських військовим, і їх скасують одразу після завершення відновлювальних робіт.



росіяни обстріляли енергообʼєкти у Сумській області, і це, як нам пояснили в «Укренерго», мало вплив і на Полтавську область. Масовані відключення по всій країні «ще не почалися», додали там.



Зазначимо, що у ніч проти 28 жовтня росіяни атакували енергооб’єкти в кількох областях. Через пошкодження в мережі обленерго на Сумщині вранці «Укренерго» застосувало аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей.



Ситуація в енергетиці



За даними «Укренерго», зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.



У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому українців закликають перенести користування потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.



Станом на ранок 28 жовтня споживання було на 3,5% нижчим, ніж попереднього робочого дня, 25 жовтня. Вчора, 27 жовтня, добовий максимум споживання зафіксували ввечері — він був на 2% нижчим, ніж попередньої неділі, 20 жовтня.



Імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби 29 жовтня з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальний обсяг — 4 267 мегаватів на годину, з максимальною потужністю в окремі години до 658 МВт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Графіки відключень світла, які запровадили 28 жовтня в окремих регіонах Сумської та Полтавської області за вказівкою НЕК «Укренерго», не означають початок масованих вимкнень електрики по всій Україні.Про це hromadske повідомили в «Укренерго».Там зазначили, що графіки відключень світла були введені через обстріли російських військовим, і їх скасують одразу після завершення відновлювальних робіт.росіяни обстріляли енергообʼєкти у Сумській області, і це, як нам пояснили в «Укренерго», мало вплив і на Полтавську область. Масовані відключення по всій країні «ще не почалися», додали там.Зазначимо, що у ніч проти 28 жовтня росіяни атакували енергооб’єкти в кількох областях. Через пошкодження в мережі обленерго на Сумщині вранці «Укренерго» застосувало аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей.За даними «Укренерго», зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому українців закликають перенести користування потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.Станом на ранок 28 жовтня споживання було на 3,5% нижчим, ніж попереднього робочого дня, 25 жовтня. Вчора, 27 жовтня, добовий максимум споживання зафіксували ввечері — він був на 2% нижчим, ніж попередньої неділі, 20 жовтня.Імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби 29 жовтня з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальний обсяг — 4 267 мегаватів на годину, з максимальною потужністю в окремі години до 658 МВт.

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