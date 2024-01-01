На Волині у ДТП постраждав неповнолітній





Відомо, що водій скутера не впорався з керуванням та злетів у кювет. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.



На місці події працювали медики швидкої.



Як розповіли



З діагнозом закритий перелом кісток правого передпліччя постраждалий був доставлений у Маневицьку лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 27 жовтня, близько 23:30 у селі Кукли Камінь-Каширського району.Відомо, що водій скутера не впорався з керуванням та злетів у кювет. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.На місці події працювали медики швидкої.Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про аварію надійшлов до швидкої о 23.37. На місці ДТП було виявлено 16-річного хлопця, який впав зі скутера.З діагнозом закритий перелом кісток правого передпліччя постраждалий був доставлений у Маневицьку лікарню.

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