На Волині у ДТП постраждав неповнолітній
Сьогодні, 14:43
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 27 жовтня, близько 23:30 у селі Кукли Камінь-Каширського району.
Відомо, що водій скутера не впорався з керуванням та злетів у кювет. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.
На місці події працювали медики швидкої.
Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про аварію надійшлов до швидкої о 23.37. На місці ДТП було виявлено 16-річного хлопця, який впав зі скутера.
З діагнозом закритий перелом кісток правого передпліччя постраждалий був доставлений у Маневицьку лікарню.
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Відомо, що водій скутера не впорався з керуванням та злетів у кювет. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.
На місці події працювали медики швидкої.
Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про аварію надійшлов до швидкої о 23.37. На місці ДТП було виявлено 16-річного хлопця, який впав зі скутера.
З діагнозом закритий перелом кісток правого передпліччя постраждалий був доставлений у Маневицьку лікарню.
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