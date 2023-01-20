На Волині сталася ДТП, під час якої загинуло 6-місячне немовля. ФОТО

На Волині сталася ДТП, під час якої загинуло 6-місячне немовля. ФОТО
На автодорозі поблизу села Яківці Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої загинуло 6-місячне немовля.

Аварія сталася 27 жовтня, - повідомляють у ГУНП у Волинській області.

33-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Volkswagen, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево.
На Волині сталася ДТП, під час якої загинуло 6-місячне немовля. ФОТО


Внаслідок автопригоди піврічна дитина, пасажир автомобіля, загинув. Ще двоє пасажирів, 9 та 28 років, отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі – жителі Рівненської області.

Водій автомобіля тверезий.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

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Теги: ДТП, смерть, Волинь, Рівненщина, поліція
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