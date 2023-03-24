У Селидовому окупанти розстріляли цивільне авто з мирними жителями





Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в неділю, 27 жовтня, - пише

Зазначається, що у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому.



"На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено", - йдеться у повідомленні.



Згодом на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня.



У Селидовому росіяни розстріляли авто з цивільними. Фото: Офіс генерального прокурора



Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. "Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником", - йдеться у повідомленні.



Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

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Зазначається, що у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому."На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено", - йдеться у повідомленні.Згодом на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня.У Селидовому росіяни розстріляли авто з цивільними. Фото: Офіс генерального прокурораКрім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. "Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником", - йдеться у повідомленні.Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

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