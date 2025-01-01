Трамп схвалив перший продаж зброї Україні

Трамп схвалив перший продаж зброї Україні
Адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес США про намір дати «зелене світло» на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів або більше.

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на дипломатичні джерела, пише Громадське.

Повідомлення про ліцензію на продаж на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу через Закон про контроль над експортом озброєнь. Він уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт оборонної продукції та послуг.

Запропонований продаж охоплює експорт оборонної продукції, включно з технічними даними та оборонними послугами.

З 2015 по 2023 рік США дозволили постійний експорт оборонної продукції та послуг до України на суму понад 1,6 мільярда доларів через систему прямих комерційних продажів.

«Усі DCS працюють тихо; про них не оголошують публічно, як про Foreign Military Sales. Новина тут полягає в тому, що <продаж зброї США> продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну», — сказав Колбі Бадхвар, аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi.

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Теги: Росія, війна
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