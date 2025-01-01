Росіяни атакували Одесу дронами: двоє загиблих





Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



В Одесі, за словами посадовця, багато пошкоджень цивільної інфраструктури. Є влучання у житлові будинки, супермаркет та школу. У деяких місцях спалахнули пожежі.



Пізніше голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані.



Згодом у ДСНС повідомили, що за попередньою інформацією травмовано 15 осіб.



В одній з багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог атакував регіон ударними безпілотниками. У ДСНС пізніше уточнили наслідки атаки.Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністраціїВ Одесі, за словами посадовця, багато пошкоджень цивільної інфраструктури. Є влучання у житлові будинки, супермаркет та школу. У деяких місцях спалахнули пожежі.Пізніше голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані.Згодом у ДСНС повідомили, що за попередньою інформацією травмовано 15 осіб.В одній з багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію