Росіяни атакували Одесу дронами: двоє загиблих
Сьогодні, 09:03
Ворог атакував регіон ударними безпілотниками. У ДСНС пізніше уточнили наслідки атаки.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
В Одесі, за словами посадовця, багато пошкоджень цивільної інфраструктури. Є влучання у житлові будинки, супермаркет та школу. У деяких місцях спалахнули пожежі.
Пізніше голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані.
Згодом у ДСНС повідомили, що за попередньою інформацією травмовано 15 осіб.
В одній з багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб.
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Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
В Одесі, за словами посадовця, багато пошкоджень цивільної інфраструктури. Є влучання у житлові будинки, супермаркет та школу. У деяких місцях спалахнули пожежі.
Пізніше голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані.
Згодом у ДСНС повідомили, що за попередньою інформацією травмовано 15 осіб.
В одній з багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб.
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