Росіяни атакували Одесу дронами: двоє загиблих

Росіяни атакували Одесу дронами: двоє загиблих
Ворог атакував регіон ударними безпілотниками. У ДСНС пізніше уточнили наслідки атаки.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одесі, за словами посадовця, багато пошкоджень цивільної інфраструктури. Є влучання у житлові будинки, супермаркет та школу. У деяких місцях спалахнули пожежі.

Пізніше голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані.

Згодом у ДСНС повідомили, що за попередньою інформацією травмовано 15 осіб.

В одній з багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб.

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Теги: Росія, війна
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