Судили волинянина, який вдарив 8 разів вдарив молотком по голові іншого чоловіка
Сьогодні, 07:31
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем Ковеля закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).
Про це повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що одразу після опівночі 27 липня 2024 року нетверезий тричі раніше судимий молодик перестрів на вулиці Відродження у Ковелі 38-річного чоловіка, який нібито образив його молодшого брата, та вісім разів ударив його по голові молотком.
Після цього зловмисник повалив потерпілого на землю й завдав ще декілька ударів кулаками й ногами – та покинув на вулиці.
Від смерті чоловіка, який отримав важкі травми, врятувала надана медична допомога.
Обвинувачений перебуває під вартою та згідно з вироком суду вісім років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
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Про це повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що одразу після опівночі 27 липня 2024 року нетверезий тричі раніше судимий молодик перестрів на вулиці Відродження у Ковелі 38-річного чоловіка, який нібито образив його молодшого брата, та вісім разів ударив його по голові молотком.
Після цього зловмисник повалив потерпілого на землю й завдав ще декілька ударів кулаками й ногами – та покинув на вулиці.
Від смерті чоловіка, який отримав важкі травми, врятувала надана медична допомога.
Обвинувачений перебуває під вартою та згідно з вироком суду вісім років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
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Судили волинянина, який вдарив 8 разів вдарив молотком по голові іншого чоловіка
Сьогодні, 07:31