Судили волинянина, який вдарив 8 разів вдарив молотком по голові іншого чоловіка

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем Ковеля закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).Про це повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури.Доведено, що одразу після опівночі 27 липня 2024 року нетверезий тричі раніше судимий молодик перестрів на вулиці Відродження у Ковелі 38-річного чоловіка, який нібито образив його молодшого брата, та вісім разів ударив його по голові молотком.Після цього зловмисник повалив потерпілого на землю й завдав ще декілька ударів кулаками й ногами – та покинув на вулиці.Від смерті чоловіка, який отримав важкі травми, врятувала надана медична допомога.Обвинувачений перебуває під вартою та згідно з вироком суду вісім років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.