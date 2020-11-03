Судили волинянина, який вдарив 8 разів вдарив молотком по голові іншого чоловіка

Судили волинянина, який вдарив 8 разів вдарив молотком по голові іншого чоловіка
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем Ковеля закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури.

Доведено, що одразу після опівночі 27 липня 2024 року нетверезий тричі раніше судимий молодик перестрів на вулиці Відродження у Ковелі 38-річного чоловіка, який нібито образив його молодшого брата, та вісім разів ударив його по голові молотком.

Після цього зловмисник повалив потерпілого на землю й завдав ще декілька ударів кулаками й ногами – та покинув на вулиці.

Від смерті чоловіка, який отримав важкі травми, врятувала надана медична допомога.

Обвинувачений перебуває під вартою та згідно з вироком суду вісім років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

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Теги: Волинь, суд, Ковель, кримінал, травми
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