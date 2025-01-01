Від травм, отриманих на фронті, в лікарні помер молодий воїн з Волині Михайло Рога
Сьогодні, 05:28
З жалем повідомляємо, що війна з російськими окупантами забрала життя молодого воїна із Волині.
Про чергову втрату повідомили у Копачівській громаді.
Від травм, отриманих на фронті, помер житель села Копачівка Рога Михайло Володимирович 1998 року народження.
"13 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Андріївка Донецької області Герой отримав важке поранення, внаслідок якого помер 28 квітня 2025 року в лікарні міста Дніпропетровськ. Воїн був вірним військовій присязі та українському народу, мужньо виконав військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність", - йдеться на сторінці громади.
Герой був матросом-навідником відділення морської піхоти. Призваний на службу з листопада 2024 року. Чоловік рано втратив батьків та не встиг створити власну сім'ю.
В громаді оголошено триденну жалобу з 30 квітня до 2 травня 2025 року включно. Про дату та час прощання буде повідомлено пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про чергову втрату повідомили у Копачівській громаді.
Від травм, отриманих на фронті, помер житель села Копачівка Рога Михайло Володимирович 1998 року народження.
"13 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Андріївка Донецької області Герой отримав важке поранення, внаслідок якого помер 28 квітня 2025 року в лікарні міста Дніпропетровськ. Воїн був вірним військовій присязі та українському народу, мужньо виконав військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність", - йдеться на сторінці громади.
Герой був матросом-навідником відділення морської піхоти. Призваний на службу з листопада 2024 року. Чоловік рано втратив батьків та не встиг створити власну сім'ю.
В громаді оголошено триденну жалобу з 30 квітня до 2 травня 2025 року включно. Про дату та час прощання буде повідомлено пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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