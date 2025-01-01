Від травм, отриманих на фронті, в лікарні помер молодий воїн з Волині Михайло Рога

Від травм, отриманих на фронті, в лікарні помер молодий воїн з Волині Михайло Рога
З жалем повідомляємо, що війна з російськими окупантами забрала життя молодого воїна із Волині.

Про чергову втрату повідомили у Копачівській громаді.

Від травм, отриманих на фронті, помер житель села Копачівка Рога Михайло Володимирович 1998 року народження.

"13 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Андріївка Донецької області Герой отримав важке поранення, внаслідок якого помер 28 квітня 2025 року в лікарні міста Дніпропетровськ. Воїн був вірним військовій присязі та українському народу, мужньо виконав військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність", - йдеться на сторінці громади.

Герой був матросом-навідником відділення морської піхоти. Призваний на службу з листопада 2024 року. Чоловік рано втратив батьків та не встиг створити власну сім'ю.

В громаді оголошено триденну жалобу з 30 квітня до 2 травня 2025 року включно. Про дату та час прощання буде повідомлено пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Волинь, Копачівка, Михайло Рога, втрата, смерть, війна
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