На Волині судитимуть членів банди, які робили фальшиві документи для військовозобов'язаних

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома жителями Луцька та Луцького району у складі організованої групи підроблення та збуту завідомо підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).Про це повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, чоловіки налагодили схему виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаного, довідок про надання відстрочки та довідок до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, які упродовж липня-жовтня 2024 року збували військовозобов'язаним.Свої послуги оцінювали у 500-600 доларів США та обіцяли клієнтам, що у разі пред’явлення виготовлених ними документів працівникам ТЦК та СП усе мине гладко та повістки не вручать. Окрім того, з такими документами можна за кордон виїхати без перешкод.У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено грошові кошти, кліше штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов’язаним, підроблені документи, у тому числі довідки МСЕК про встановлення інвалідності, ноутбуки, флешносії, мобільні телефони та чорнові записи.Слідство встановило також, що один із членів групи, отримуючи кошти від збуту підроблених документів на власні банківські рахунки, здійснював із ними фінансові операції, відтак його судитимуть ще і за легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.ч.1, 2 ст.209 КК України).Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу УМП ГУНП в області та 2 відділу 6 управління департаменту військової контррозвідки СБ України.