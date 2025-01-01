У Міноборони хочуть частково розбронювати медиків

Командування медичних сил ініціювала часткове розбронювання медиків для їх мобілізації, як це передбачено рішенням Ради національної безпеки та оборони.Про це повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на міністра охорони здоров’я"Зараз перший етап такого розбронювання вже задіяний: Командування медичних сил звернулися до Міністерства оборони. Міністерство оборони направило на нас запит про кількість медичних працівників, які вони хочуть, щоб ми розбронювали і мобілізували в першому етапі", – сказав він на брифінгу у середу.Міністр пояснив, що далі були задіяні механізми, коли за квотним принципом ця кількість медичних працівників була розділена для кожного регіону, та почалася робота з обласними військовими адміністраціями та департаментами охорони здоров'я."Вони зараз працюють з конкретними закладами щодо медичних спеціальностей. Таких спеціалістів, які будуть підлягати розбронюванню і подальшій мобілізації шляхом заключення контракту на один рік, як це передбачено змінами до законів", – зазначив Ляшко.За його словами, таким чином буде забезпечуватися ротація медичних працівників, які будуть призвані до лав Збройних сил.