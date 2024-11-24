Юний лучанин, який грає за «Баєр», перейде в іншу команду
Сьогодні, 22:38
Український форвард леверкузенського "Баєра", уродженець Луцька Артем Степанов, перейде у іншу німецьку команду.
Про це повідомляють у пресслужбі "Баєра".
17-річний вихованець волинської футбольної школи Артем Степанов проведе наступний сезон у складі Нюрнберга, що виступає у Другій Бундеслізі.
Юний форвард з Луцька виступатиме за "Нюрнберг" на правах оренди.
Нагадаємо, Артем Степанов захищає кольори леверкузенського "Байєра" з 2022 року, перейшовши з академії "Шахтаря". До цього, з шестирічного віку юний футболіст займався з тренерами луцької "Волині".
Восени 2024 року Степанов дебютував за основну команду Баєра. Він зіграв приблизно 20 хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (5:0). Тоді Артем став наймолодшим українцем в історії цього турніру.
Він продовжує в основному виступати за команду U-19, у складі якої відзначився 22 голи у нинішній кампанії.
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Про це повідомляють у пресслужбі "Баєра".
17-річний вихованець волинської футбольної школи Артем Степанов проведе наступний сезон у складі Нюрнберга, що виступає у Другій Бундеслізі.
Юний форвард з Луцька виступатиме за "Нюрнберг" на правах оренди.
Нагадаємо, Артем Степанов захищає кольори леверкузенського "Байєра" з 2022 року, перейшовши з академії "Шахтаря". До цього, з шестирічного віку юний футболіст займався з тренерами луцької "Волині".
Восени 2024 року Степанов дебютував за основну команду Баєра. Він зіграв приблизно 20 хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (5:0). Тоді Артем став наймолодшим українцем в історії цього турніру.
Він продовжує в основному виступати за команду U-19, у складі якої відзначився 22 голи у нинішній кампанії.
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