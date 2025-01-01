У Луцьку неповнолітній хлопець втратив свідомість на автобусній зупинці, його госпіталізували
Сьогодні, 21:14
Ввечері у середу, 30 квітня, в Луцьку поблизу РЦ «Промінь» неповнолітній хлопець втратив свідомість.
Про це з місця події повідомили кореспонденти ВСН.
Відомо, що інцидент трапився на зупинці громадського транспорту близько 20 години.
Медики «швидкої», які прибули за викликом, госпіталізували юнака.
Наразі працівники поліції встановлюють усі деталі інциденту.
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Про це з місця події повідомили кореспонденти ВСН.
Відомо, що інцидент трапився на зупинці громадського транспорту близько 20 години.
Медики «швидкої», які прибули за викликом, госпіталізували юнака.
Наразі працівники поліції встановлюють усі деталі інциденту.
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