Відійшов у Вічність ветеран АТО/ООС із Волині Олександр Назарук

Відійшов у Вічність ветеран АТО/ООС із Волині Олександр Назарук
30 квітня 2025 року перестало битися серце ветерана АТО та ООС Олександра Назарука із Волині.

Про це повідомляють у Мар'янівській селищній раді.

"Перестало битися серце Назарука Олександра Анатолійовича 13.02.1968 року народження. Проживав у с.Борочиче, був учасником АТО ООС 2015 - 2017роки. Олександр боронив Україну в одному з підрозділів Азов, отримав ІІ групу інвалідності пов'язану з захистом Батьківщини", - йдеться на сторінці Мар'янівської громади.

Чин похорону відбудеться 2 травня 2025 року. Детальніший час повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.

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Теги: Волинь, смерть, АТО, ООС, Мар'янівська громада, Борочиче
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