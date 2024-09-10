На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник





Про це повідомляють у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.



"На жаль, з передової знову отримали страшну новину. В бою з російськими окупантами загинув наш краянин, хоробрий воїн, уродженець села Іваномисль – Мельник Володимир Іванович, 1979 року народження", - йдеться у повідомленні.



Життя Захисника трагічно і завчасно обірвалося 29 квітня в Донецькій області.



Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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