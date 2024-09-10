На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник

На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник
Війна продовжує забирати від нас найкращих людей, наших Героїв, які відважно боронять Україну та українців від лютого ворога.

Про це повідомляють у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.

"На жаль, з передової знову отримали страшну новину. В бою з російськими окупантами загинув наш краянин, хоробрий воїн, уродженець села Іваномисль – Мельник Володимир Іванович, 1979 року народження", - йдеться у повідомленні.

Життя Захисника трагічно і завчасно обірвалося 29 квітня в Донецькій області.

Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, загибель, втрата, смерть, Володимир Мельник, війна, Камінь-Каширський, Іваномисль
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