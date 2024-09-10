На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник
Сьогодні, 20:35
Війна продовжує забирати від нас найкращих людей, наших Героїв, які відважно боронять Україну та українців від лютого ворога.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
"На жаль, з передової знову отримали страшну новину. В бою з російськими окупантами загинув наш краянин, хоробрий воїн, уродженець села Іваномисль – Мельник Володимир Іванович, 1979 року народження", - йдеться у повідомленні.
Життя Захисника трагічно і завчасно обірвалося 29 квітня в Донецькій області.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
"На жаль, з передової знову отримали страшну новину. В бою з російськими окупантами загинув наш краянин, хоробрий воїн, уродженець села Іваномисль – Мельник Володимир Іванович, 1979 року народження", - йдеться у повідомленні.
Життя Захисника трагічно і завчасно обірвалося 29 квітня в Донецькій області.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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