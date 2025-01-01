Інклюзивний дитячий майданчик в центральному парку Луцька знесуть





Про це Олександр Михалусь.



Йдеться про інтеграційні конструкції для дітей на колісних кріслах, які встановили 8 років тому: розвивальна дошка, дві пісочниці та дві гойдалки.



Останніми роками його рідко відвідували ті, для кого його організували.



Гойдалки закривали на замки, щоб вберегти від вандалів. Але це не допомогло.



«Підлітки, які заходили на гойдалки по п’ятеро, таки дотрощили їх. Були випадки, що вони й себе травмували там. Майданчик неодноразово ремонтувати, зварювали метал декілька разів, але зараз він аварійний, лагодити його недоцільно», — каже Михалусь.



Тому ухвалили рішення списати його та побудувати новий. Який саме — ще не знають, але переконані, що місце для ігор дітей з інвалідністю має бути в цьому парку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інклюзивний майданчик в Центральному парку імені Лесі Українки планують списати через його аварійний стан. Там буде новий.Про це misto.media розказав директор КП «Парки та сквери м. Луцька»Йдеться про інтеграційні конструкції для дітей на колісних кріслах, які встановили 8 років тому: розвивальна дошка, дві пісочниці та дві гойдалки.Останніми роками його рідко відвідували ті, для кого його організували.Гойдалки закривали на замки, щоб вберегти від вандалів. Але це не допомогло.«Підлітки, які заходили на гойдалки по п’ятеро, таки дотрощили їх. Були випадки, що вони й себе травмували там. Майданчик неодноразово ремонтувати, зварювали метал декілька разів, але зараз він аварійний, лагодити його недоцільно», — каже Михалусь.Тому ухвалили рішення списати його та побудувати новий. Який саме — ще не знають, але переконані, що місце для ігор дітей з інвалідністю має бути в цьому парку.

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