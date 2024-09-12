Воїн волинської бригади: «24 лютого я знав, що робити»

У житті військовослужбовця волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогобуло багато доленосних рішень.Історію Князівського воїна з перших вуст опублікували на сторінці військової частини у фейсбуці.«На кожному життєвому розпутті намагався слідувати простим принципам – дослухатися сумління та бути чесним перед собою. Тому сьогодні я – воїн 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Ця історія про вибір. Вона почалася, коли за моїми плечима було тринадцять років військового стажу. А бойових спогадів ще більше: від прориву з оточення в районі Савур-Могили в 2014-му до боїв на Донбасі у лавах Князівської бригади. Та все це скінчилося ще в 2016 році…23 лютого 2022 року – звичайний день з мого цивільного життя, яке я присвятив родині – дружині та донькам. Ми будували плани, мріяли, а моя нова робота у польському місті Познань мала допомогти їх втілити.Проте наступний ранок все змінив: звістка про повномасштабне вторгнення, лічені години на збори, термінове повернення в Україну…Ми з дружиною знали, що робити. Вона дбатиме про дітей, а я про долю нашої Батьківщини. Для нас цей вибір був очевидним: як громадяни своєї країни, ми не могли чинити інакше.Моїм першим рішенням було повернутися в Князівську бригаду. Але до бойових побратимів зміг потрапити лише за кілька місяців, коли перевівся з підрозділу територіальної оборони.Ця війна не така, яку я пам’ятав з часів АТО. Тепер. Щоб бути ефективними, доводиться постійно знаходити нові рішення щодо захисту від безпілотників та якісного маскування.Саме з влучанням ворожого FPV-дрона, пов’язане моє поранення перше поранення. Як виявилося, найважче після поранення – відпроситися якнайшвидше повернутися до побратимів.Згуртований колектив – це наша головна перевага. Труднощі є завжди, але серед своїх вони сприймаються та вирішуються легше. Ми підтримуємо один одного, навчаємося, спілкуємося, не даємо замикатися в собі. І нехай ми різні, кожен зі своєю історією, але ми всі тут. Адже маємо дещо спільне – наш вибір!»