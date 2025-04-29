На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Карчевський

На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Карчевський
На війні загинув лучанин Олександр Карчевський.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Карчевський Олександр Олександрович, 07.07.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта-командира 1 зенітного артилерійського відділення 1 зенітного артилерійського взводу зенітної артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Старший сержант Карчевський Олександр Олександрович загинув 29.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїн волинської бригади: «24 лютого я знав, що робити»
Сьогодні, 17:32
Історія двох зранених душ, які намагаються вціліти: у Волинському драмтеатрі – прем'єра «Ніч Гельвера»
Сьогодні, 17:30
На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Карчевський
Сьогодні, 17:25
Проєкт «Вікторія»: проти українських полонених застосовують 695 форм тортур
Сьогодні, 17:09
Угоду про надра підпишуть протягом доби, – Шмигаль
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
На війні поліг Герой з Волині Роман Возняк На війні поліг Герой з Волині Роман Возняк
29 квітня, 17:09
Захищаючи Україну, загинув 23-річний Герой з Волині Юрій Радчук Захищаючи Україну, загинув 23-річний Герой з Волині Юрій Радчук
29 квітня, 16:00
На Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Шкабко На Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Шкабко
10 квітня, 12:46
Зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Мазура Зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Мазура
08 квітня, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому вітамін C такий важливий для шкіри
Сьогодні, 18:49
 0
У волинянки виявили інфекційне захворювання, яке спричинив укус комара
Сьогодні, 18:06
 0
Воїн волинської бригади: «24 лютого я знав, що робити»
Сьогодні, 17:32
 0
Історія двох зранених душ, які намагаються вціліти: у Волинському драмтеатрі – прем'єра «Ніч Гельвера»
Сьогодні, 17:30
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Карчевський
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8