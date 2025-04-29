На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Карчевський
Сьогодні, 17:25
На війні загинув лучанин Олександр Карчевський.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Карчевський Олександр Олександрович, 07.07.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта-командира 1 зенітного артилерійського відділення 1 зенітного артилерійського взводу зенітної артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
Старший сержант Карчевський Олександр Олександрович загинув 29.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Карчевський Олександр Олександрович, 07.07.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта-командира 1 зенітного артилерійського відділення 1 зенітного артилерійського взводу зенітної артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
Старший сержант Карчевський Олександр Олександрович загинув 29.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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