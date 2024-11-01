Угоду про надра підпишуть протягом доби, – Шмигаль

Угоду про надра підпишуть протягом доби, – Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що в проєкті угоди про надра із США узгоджують останні деталі і її можуть підписати найближчої доби.

Про це він заявив в ефірі єдиного телемарафону вдень 30 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Прем’єра попросили прокоментувати чутки у ЗМІ про те, що угода про надра може бути підписана найближчим часом.

Шмигаль відповів, що зараз Україна "допрацьовує остаточні деталі з нашими американськими колегами" і що перша віцепрем’єрка України Юлія Свириденко вже вилетіла до США.

Він зазначив, що це буде "рівноправна гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток та відновлення України".

"Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь, протягом найближчої доби, угода буде підписана. І, відповідно, ми отримаємо перший крок", – сказав Денис Шмигаль.

"Принципові моменти всі узгоджені, уряд опрацював текст угоди. Фактично на даний момент погодження основних міністерств уже зібрані, тому уряд технічно готовий у будь-який момент, як тільки буде остаточна інформація від наших колег із Вашингтона, затвердити дану угоду і ми будемо готові до її підписання", – додав він.

Прем’єр деталізував, що після того мають бути підписані ще дві "технічні" угоди – про створення Інвестиційного фонду та його фінансування.

Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

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Теги: політика, Україна
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