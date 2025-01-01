На Волинь знову сунуть заморозки





Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



За даними синоптиків, вночі та вранці 2 травня в Луцьку та по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0,-3°.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні гідрометцентру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.За даними синоптиків, вночі та вранці 2 травня в Луцьку та по областіна поверхні ґрунту 0,-3°.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні гідрометцентру.

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