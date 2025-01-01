На Волинь знову сунуть заморозки
Сьогодні, 16:36
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, вночі та вранці 2 травня в Луцьку та по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0,-3°.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні гідрометцентру.
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Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, вночі та вранці 2 травня в Луцьку та по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0,-3°.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні гідрометцентру.
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