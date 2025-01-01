Віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ: двом командирам російської армії оголосили про підозру

Віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ: двом командирам російської армії оголосили про підозру
СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців рф, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.

Йдеться про:

- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний «Юстас»);

- командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний «Сбер»).

За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь знову сунуть заморозки
Сьогодні, 16:36
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 16:20
Віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ: двом командирам російської армії оголосили про підозру
Сьогодні, 16:05
Фури масово порушують ПДР, - патрульні Волині
Сьогодні, 15:43
У Луцьку на Грушевського водій легковика збив 9-річну дівчинку
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський
Сьогодні, 12:30
Росія атакувала Україну 108 дронами: два ворожі БпЛА - і досі в повітряному просторі. ОНОВЛЕНО Росія атакувала Україну 108 дронами: два ворожі БпЛА - і досі в повітряному просторі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:12
Єврокомісія про «перемир’я» путіна: не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства Єврокомісія про «перемир’я» путіна: не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства
29 квітня, 18:18
На війні поліг Герой з Волині Роман Возняк На війні поліг Герой з Волині Роман Возняк
29 квітня, 17:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проєкт «Вікторія»: проти українських полонених застосовують 695 форм тортур
Сьогодні, 17:09
 0
Угоду про надра підпишуть протягом доби, – Шмигаль
Сьогодні, 17:01
 0
Ремонт генератора: причини та ознаки несправності
Сьогодні, 16:46
 0
На Волинь знову сунуть заморозки
Сьогодні, 16:36
 0
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8