Віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ: двом командирам російської армії оголосили про підозру
Сьогодні, 16:05
СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ.
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців рф, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.
Йдеться про:
- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний «Юстас»);
- командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний «Сбер»).
За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.
Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.
За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.
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Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців рф, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.
Йдеться про:
- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний «Юстас»);
- командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний «Сбер»).
За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.
Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.
За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.
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