Віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ: двом командирам російської армії оголосили про підозру





Про це повідомляють у пресслужбі



Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців рф, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.



Йдеться про:



- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний «Юстас»);



- командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний «Сбер»).



За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.



Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.



За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ.Про це повідомляють у пресслужбі СБУ Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців рф, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.Йдеться про:- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф(позивний «Юстас»);- командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора(позивний «Сбер»).За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

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