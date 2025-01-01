У Луцьку на Грушевського водій легковика збив 9-річну дівчинку
Сьогодні, 15:23
У Луцьку на проспекті Грушевського водій легкового автомобіля Volkswagen збив 9-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. З його слів, водій авто попередньо тверезий.
Унаслідок ДТП школярка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та садна, розповіли Суспільному в обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Її у стабільному стані госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує обставини події.
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Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. З його слів, водій авто попередньо тверезий.
Унаслідок ДТП школярка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та садна, розповіли Суспільному в обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Її у стабільному стані госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує обставини події.
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