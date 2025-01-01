Під час обстрілу на Сумщині поліг волинянин Микола Марчук

Скорботна звістка надійшла до Іваничівської громади на Волині – під час обстрілу на Сумщині обірвалося життя військовослужбовцяПро це повідомила Іваничівська селищна рада.Унаслідок інтенсивного мінометно-артилерійського обстрілу в околицях населеного пункту Новомиколаївка Сумської області 24 квітня 2025 року загинув наш Захисник, мешканець села Менчичі Микола Марчук (1978 року народження).Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет Іваничівської селищної ради, селищний головата депутатський корпус, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Миколи Марчука – та розділяють їх горе.Про дату та час поховання Захисника України буде повідомлено додатково.«Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.