У Раді пропонують дозволити громадянам віком 60+ йти на контракт в ЗСУ

У Раді пропонують дозволити громадянам віком 60+ йти на контракт в ЗСУ
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.

Про це повідомив ініціатор документа, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді".

"З початку великої війни чимало громадян віком 60 і більше років виявили бажання долучитись до захисту України. Вони вмотивовані і мають великий професійний досвід у різних сферах діяльності. Але в українському законодавстві є обмеження щодо залучення до служби такої категорії громадян. Наш законопроєкт знімає ці обмеження", - йдеться в повідомленні.

Документ передбачає, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, якщо вони звільнилися зі служби після 1 січня 2015 року).

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.

Законопроєкт зареєстрували в парламенті 37 народних депутатів. Тепер документ мають розглянути члени Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Після цього рішення щодо проєкту ухвалюватиметься в сесійній залі парламенту.

Чинне законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.

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Теги: законопроєкт, Верховна Рада
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