Розмова президентів у Ватикані: про що говорили Трамп та Зеленський

Дональда Трампа та Володимира Зеленського останній переконував свого американського колегу в тому, що Україна прагне повного припинення вогню.



Про це пише Economist, покликаючись на власні джерела. повідомляє



Так, Зеленський за 15 хвилин розмови з Трампом намагався донести: Україна готова на повне й усеосяжне припинення вогню, а росія — ні.



Також український лідер закликав главу Білого дому «не відмовлятися від шансів на мирне врегулювання», позаяк саме він здатен забезпечити мир. Як пише Economist, після цієї зустрічі риторика Вашингтона дещо змінилася, що свідчить про певне порозуміння між США та Україною.



Джерела видання також зазначають, що в Білому домі не були надто вражені пропозицією очільника рф володимира путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги. А російський обстріл Києва 24 квітня «розлютив» Трампа:



«На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер він перемикнувся на путіна», — розповіло одне з джерел Economist.



Розмова Трампа та Зеленського



Перед початком похорону Папи Римського Франциска президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч тривала лише 15 хвилин, але Зеленський стверджує, що сторони «встигли обговорити багато».



Після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що в росії не було жодних причин обстрілювати цивільні райони України протягом останніх днів. Також він задумався, чи путін не водить його за ніс, та припустив, що, можливо, лідер рф не хоче зупиняти війну.



А згодом президент США розповів, що 15-хвилинна зустріч із Зеленським була «прекрасною». Під час неї, мовляв, коротко обговорили питання Криму, який, згідно з американською мирною пропозицією, США планують визнати російським.



Трамп стверджував, що Зеленський готовий відмовитися від Криму, однак додав: «Побачимо, що станеться найближчими днями. Не говоріть зі мною про Крим, поговоріть про Крим з <експрезидентом США Бараком> Обамою та <експрезидентом США Джо> Байденом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час зустрічі президентів США та Українитаостанній переконував свого американського колегу в тому, що Україна прагне повного припинення вогню.Про це пише Economist, покликаючись на власні джерела. повідомляє Громадське Так, Зеленський за 15 хвилин розмови з Трампом намагався донести: Україна готова на повне й усеосяжне припинення вогню, а росія — ні.Також український лідер закликав главу Білого дому «не відмовлятися від шансів на мирне врегулювання», позаяк саме він здатен забезпечити мир. Як пише Economist, після цієї зустрічі риторика Вашингтона дещо змінилася, що свідчить про певне порозуміння між США та Україною.Джерела видання також зазначають, що в Білому домі не були надто вражені пропозицією очільника рф володимира путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги. А російський обстріл Києва 24 квітня «розлютив» Трампа:«На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер він перемикнувся на путіна», — розповіло одне з джерел Economist.Перед початком похорону Папи Римськогопрезидент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч тривала лише 15 хвилин, але Зеленський стверджує, що сторони «встигли обговорити багато».Після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що в росії не було жодних причин обстрілювати цивільні райони України протягом останніх днів. Також він задумався, чи путін не водить його за ніс, та припустив, що, можливо, лідер рф не хоче зупиняти війну.А згодом президент США розповів, що 15-хвилинна зустріч із Зеленським була «прекрасною». Під час неї, мовляв, коротко обговорили питання Криму, який, згідно з американською мирною пропозицією, США планують визнати російським.Трамп стверджував, що Зеленський готовий відмовитися від Криму, однак додав: «Побачимо, що станеться найближчими днями. Не говоріть зі мною про Крим, поговоріть про Крим з <експрезидентом США Бараком> Обамою та <експрезидентом США Джо> Байденом».

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