Лучани проведуть в останню путь Героя Володимира Мельничука

Володимира Мельничука.



Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.



Завтра, 1 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання з військовослужбовцем Мельничуком Володимиром Миколайовичем (24.09.1996 року народження), який загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 1 травня, в обласному центрі Волині відбудеться похорон військовослужбовцяПро це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.Завтра, 1 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання з військовослужбовцем Мельничуком Володимиром Миколайовичем (24.09.1996 року народження), якийпід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.

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