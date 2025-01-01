Лучани проведуть в останню путь Героя Володимира Мельничука

Лучани проведуть в останню путь Героя Володимира Мельничука
Завтра, 1 травня, в обласному центрі Волині відбудеться похорон військовослужбовця Володимира Мельничука.

Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.

Завтра, 1 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання з військовослужбовцем Мельничуком Володимиром Миколайовичем (24.09.1996 року народження), який загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.

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Теги: загиблі, війна
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