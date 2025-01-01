Волиняни прощатимуться із Героєм Анатолієм Левчуком
Сьогодні, 13:44
У селі Вербаїв неподалік обласного центру Волині краяни 2 травня проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Анатолія Левчука.
Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.
Нагадаємо, захищаючи Україну, загинув житель села Вербаїв Анатолій Левчук. 38-річний волинянин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону.
Солдат Левчук Анатолій Анатолійович загинув 25 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області.
Чин поховання Захисника відбудеться у п'ятницю 2 травня.
О 10:15 жалобний кортеж вирушить з моргу.
Об 11:00 відбудеться заупокійна служба в Свято-Петропавлівському храмі села Коршовець.
Опісля служби відбудеться піша хода від храму до дому Захисника (с. Вербаїв, вул. Лугова, 6).
Поховання відбудеться на кладовищі в селі Вербаїв.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Вічна пам’ять і шана загиблому земляку!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.
Нагадаємо, захищаючи Україну, загинув житель села Вербаїв Анатолій Левчук. 38-річний волинянин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону.
Солдат Левчук Анатолій Анатолійович загинув 25 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області.
Чин поховання Захисника відбудеться у п'ятницю 2 травня.
О 10:15 жалобний кортеж вирушить з моргу.
Об 11:00 відбудеться заупокійна служба в Свято-Петропавлівському храмі села Коршовець.
Опісля служби відбудеться піша хода від храму до дому Захисника (с. Вербаїв, вул. Лугова, 6).
Поховання відбудеться на кладовищі в селі Вербаїв.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Вічна пам’ять і шана загиблому земляку!» - йдеться у повідомленні.
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