Волиняни прощатимуться із Героєм Анатолієм Левчуком

У селі Вербаїв неподалік обласного центру Волині краяни 2 травня проведуть в останню путьПро це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.Нагадаємо, захищаючи Україну, загинув житель села Вербаїв Анатолій Левчук. 38-річний волинянин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону.Солдат Левчук Анатолій Анатолійович загинув 25 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області.Чин поховання Захисника відбудеться у п'ятницю 2 травня.О 10:15 жалобний кортеж вирушить з моргу.Об 11:00 відбудеться заупокійна служба в Свято-Петропавлівському храмі села Коршовець.Опісля служби відбудеться піша хода від храму до дому Захисника (с. Вербаїв, вул. Лугова, 6).Поховання відбудеться на кладовищі в селі Вербаїв.«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Вічна пам’ять і шана загиблому земляку!» - йдеться у повідомленні.