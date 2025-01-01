Волиняни прощатимуться із Героєм Анатолієм Левчуком

Волиняни прощатимуться із Героєм Анатолієм Левчуком
У селі Вербаїв неподалік обласного центру Волині краяни 2 травня проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Анатолія Левчука.

Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.

Нагадаємо, захищаючи Україну, загинув житель села Вербаїв Анатолій Левчук. 38-річний волинянин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону.

Солдат Левчук Анатолій Анатолійович загинув 25 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області.
Волиняни прощатимуться із Героєм Анатолієм Левчуком

Чин поховання Захисника відбудеться у п'ятницю 2 травня.

О 10:15 жалобний кортеж вирушить з моргу.

Об 11:00 відбудеться заупокійна служба в Свято-Петропавлівському храмі села Коршовець.

Опісля служби відбудеться піша хода від храму до дому Захисника (с. Вербаїв, вул. Лугова, 6).

Поховання відбудеться на кладовищі в селі Вербаїв.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Вічна пам’ять і шана загиблому земляку!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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