Рада продовжила добровільну явку із СЗЧ до кінця літа

Рада продовжила добровільну явку із СЗЧ до кінця літа
Верховна Рада підтримала законопроект №13177 щодо врегулювання окремих питань по військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину.

Про це у телеграмі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, по факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року.

За основу та в цілому законопроект підтримали 282 нардепи.
Рада продовжила добровільну явку із СЗЧ до кінця літа

Основні положення:

• під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
• термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);
• продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;
• військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
• військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

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Теги: СЗЧ, війна
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