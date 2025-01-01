Під час комендантської години на Волині зловили п’яного водія на Hyundai

Під час комендантської години на Волині зловили п’яного водія на Hyundai
Сьогодні, 30 квітня, під час дії комендантської години волинські патрульні зупинили автомобіль Hyundai.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 29-річним водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,48 проміле.

У результаті патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

«Пам’ятайте: сідаючи за кермо нетверезим — ви наражаєте на небезпеку себе та інших», - зазначили у патрульній поліції.
Під час комендантської години на Волині зловили п’яного водія на Hyundai

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада продовжила добровільну явку із СЗЧ до кінця літа
Сьогодні, 12:45
Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський
Сьогодні, 12:30
Під час комендантської години на Волині зловили п’яного водія на Hyundai
Сьогодні, 12:21
Росія атакувала Україну 108 дронами: два ворожі БпЛА - і досі в повітряному просторі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:12
Звільнили голову Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
Позбавленого прав водія у Луцьку знову зловили п’яного за кермом Позбавленого прав водія у Луцьку знову зловили п’яного за кермом
23 квітня, 13:15
На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці
22 квітня, 13:15
У Луцьку 61-річного чоловіка вже втретє цьогоріч впіймали п'яним за кермом У Луцьку 61-річного чоловіка вже втретє цьогоріч впіймали п'яним за кермом
15 квітня, 12:28
П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці
27 березня, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада продовжила добровільну явку із СЗЧ до кінця літа
Сьогодні, 12:45
 0
Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський
Сьогодні, 12:30
 0
Під час комендантської години на Волині зловили п’яного водія на Hyundai
Сьогодні, 12:21
 0
Росія атакувала Україну 108 дронами: два ворожі БпЛА - і досі в повітряному просторі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:12
 0
Звільнили голову Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8