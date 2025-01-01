Під час комендантської години на Волині зловили п’яного водія на Hyundai
Сьогодні, 12:21
Сьогодні, 30 квітня, під час дії комендантської години волинські патрульні зупинили автомобіль Hyundai.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 29-річним водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,48 проміле.
У результаті патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
«Пам’ятайте: сідаючи за кермо нетверезим — ви наражаєте на небезпеку себе та інших», - зазначили у патрульній поліції.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 29-річним водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,48 проміле.
У результаті патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
«Пам’ятайте: сідаючи за кермо нетверезим — ви наражаєте на небезпеку себе та інших», - зазначили у патрульній поліції.
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