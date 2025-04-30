Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський
Сьогодні, 12:30
Росія значно інтенсифікувала бойові дії, попри заяви про готовність до припинення вогню. Основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському напрямку, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.
Він присвятив день роботі в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку, пише LB.ua.
Він пояснив, що Росію не зупиняють відсутність перспектив у оперативному та тактичному плані. Вона уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.
"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", – сказав він.
Під час роботи Сирський детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами.
"Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", – додав головком.
Покровський напрямок залишається одним з основних напрямків удару росіян. Там відбувається найбільша добова кількість атак. Росія не припиняла наступ на цьому напрямку, попри власні заяви про Великоднє "перемир'я".
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Він присвятив день роботі в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку, пише LB.ua.
Він пояснив, що Росію не зупиняють відсутність перспектив у оперативному та тактичному плані. Вона уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.
"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", – сказав він.
Під час роботи Сирський детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами.
"Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", – додав головком.
Покровський напрямок залишається одним з основних напрямків удару росіян. Там відбувається найбільша добова кількість атак. Росія не припиняла наступ на цьому напрямку, попри власні заяви про Великоднє "перемир'я".
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