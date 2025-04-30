Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський

Олександр Сирський.



Він присвятив день роботі в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку, пише



Він пояснив, що Росію не зупиняють відсутність перспектив у оперативному та тактичному плані. Вона уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.



"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", – сказав він.



Під час роботи Сирський детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами.



"Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", – додав головком.



Покровський напрямок залишається одним з основних напрямків удару росіян. Там відбувається найбільша добова кількість атак. Росія не припиняла наступ на цьому напрямку, попри власні заяви про Великоднє "перемир'я".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія значно інтенсифікувала бойові дії, попри заяви про готовність до припинення вогню. Основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському напрямку, повідомив головнокомандувачВін присвятив день роботі в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку, пише LB.ua Він пояснив, що Росію не зупиняють відсутність перспектив у оперативному та тактичному плані. Вона уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області."З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", – сказав він.Під час роботи Сирський детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами."Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", – додав головком.Покровський напрямок залишається одним з основних напрямків удару росіян. Там відбувається найбільша добова кількість атак. Росія не припиняла наступ на цьому напрямку, попри власні заяви про Великоднє "перемир'я".

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