Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський

Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський
Росія значно інтенсифікувала бойові дії, попри заяви про готовність до припинення вогню. Основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському напрямку, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Він присвятив день роботі в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку, пише LB.ua.

Він пояснив, що Росію не зупиняють відсутність перспектив у оперативному та тактичному плані. Вона уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", – сказав він.

Під час роботи Сирський детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами.

"Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", – додав головком.

Покровський напрямок залишається одним з основних напрямків удару росіян. Там відбувається найбільша добова кількість атак. Росія не припиняла наступ на цьому напрямку, попри власні заяви про Великоднє "перемир'я".

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Теги: Росія, Україна, війна
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